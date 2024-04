Liveblog: In Almelo jaagt goed draaiend AZ op Champions League-ticket

16.58 uur

Bruno Martins Indi, Lahdo en Lequincio Zeefuik ontbreken straks in Almelo. Maarten Martens zegt daarover het volgende op de site van de Alkmaarders: "Bruno heeft nog wat last van zijn rug en traint nog apart. Hij was daarvoor ook twee weken serieus ziek. Het is een opeenstapeling van. Hij heeft nog wel even wat tijd nodig om terug te komen. Deze week wordt lastig. Mayckel traint net als Zeefuik nog apart. Zeefuik moet de aankomende periode heel rustig aan doen om zo min mogelijk risico te lopen."

Verder is de Belgische oefenmeester tevreden over zijn rechterkant met Sven Mijnans als rechtsbuiten. "Sven is het brein van het team. Het is fijn als je een buitenspeler hebt die zo'n rol vervult. Vaak is het middenveld het brein van het team. Als je iemand extra daarin hebt, is dat een enorme meerwaarde. Daarnaast is Sven een voetballer die combinatiespel wil spelen, evenals Yukinari Sugawara. Dat geeft een goede connectie tussen die twee."