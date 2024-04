🔴 Liveblog: FC Volendam houdt Feyenoord in de tang en Ajax incasseert late tegentreffer Eagles

26 minuten geleden

Alex Kroes is naar de Johan Cruijff ArenA gekomen om het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles te bekijken. De algemeen directeur van de club uit Amsterdam werd dinsdag geschorst omdat hij volgens de raad van commissarissen met voorkennis heeft gehandeld in het aandeel Ajax. Dat is een strafbaar feit.

Kroes werd in de rust gespot in het ledenrestaurant achter de hoofdtribune. Ajax is van plan om de algemeen directeur, die op 15 maart was begonnen, te ontslaan. Kroes wil zijn omstreden aankoop van aandelen Ajax voorleggen aan beurswaakhond AFM.

Kroes heeft de regels van de KNVB overtreden door aandelen van Ajax te kopen, terwijl hij werkzaam was bij AZ en Go Ahead Eagles. De voetbalbond gaat dat voorleggen aan de licentiecommissie.