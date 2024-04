Jaar na vermeende kofferbak moord: buurt Bovenkarspel lijkt het alweer vergeten

Emiel H. zelf heeft tot nu toe in verhoren alleen laten weten dat het om een ongeluk ging. Op vragen over meer uitleg daarover, wil zijn advocaat Guido Terlingen nog niet uitweiden. Ook de buurtbewoners aan de Bourgondiëweg kunnen er alleen maar naar gissen.

'Ze gingen nog samen wandelen'

"Ze woonden hier al heel lang met hun kinderen. Ze maakten regelmatig een wandeling samen. Ook Eerste Paasdag zagen we ze vorig jaar (9 april) lopen", vertelt een overbuurman. Nog diezelfde dag moet de vrouw door Emiel H. om het leven zijn gebracht.

Een andere buurman vertelt dat hij in het verleden tijdens vakanties wel eens de kat eten gaf. "We maakten wel eens een praatje met elkaar, maar meer ook niet. Later kregen we woorden over gedoe met een riool, dus was er geen contact meer. Ook hun kinderen spreek ik niet."

Aan de woning van het gezin zie je verder niks. Het is nog steeds eigendom van Emiel H. Op het pad naast huis staat een auto volledig afgedekt met een hoes. Volgens de buren de betreffende auto waarin het lichaam van de vrouw werd gevonden. Ook de caravan staat gewoon nog op z'n plek.

Psychisch zwaar

Emiel H. kwam ook bij deze tussentijdse zitting niet opdagen. Zijn advocaat heeft al meerdere malen laten weten dat het slecht gesteld is met de psychische gesteldheid van de Bovenkarspeler.

"Hij blijft hier niet uit onbeleefdheid weg", advocaat Guido Terlingen. "Maar het is voor hem te stressvol. Bij de inhoudelijke behandeling is hij er zeker bij. Hij wil heel graag zijn verhaal doen."

Dat kan waarschijnlijk binnenkort al, als hij opnieuw verhoord gaat worden deze maand. De inhoudelijke behandeling staat vooralsnog gepland op 24 september, maar kan wellicht eerder worden afgedaan. Of Emiel H. langer in voorarrest moet blijven wordt later vandaag bekend. Als dat het geval is, volgt er 1 juli eerst weer een tussentijdse zitting.