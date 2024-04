Hilversumse toeslagenmoeder start lotgenotengroep: "Belangrijk voor herstel gedupeerden"

Zelf weet Denise inmiddels wat het effect is van het bijwonen van zo'n bijeenkomst. Ze heeft samen met haar man Melle een sessie in Amersfoort bijgewoond en dat was een absolute eyeopener voor haar.

"Ik ontmoette daar een paar moeders die met uithuisplaatsingen te maken hebben gehad en het voelde voor mij, hoe gek dit ook klinkt, alsof ik thuiskwam. Ze begrepen me en ik zag geen veroordeling in hun ogen", zegt de officieel erkende gedupeerde van het toeslagenschandaal over die ervaring.

"Ik hoorde één van hen het verhaal vertellen van mijn man en weer een ander vertelde het verhaal van mijn zoon, die zijn grote zus uit huis gehaald zag worden. Die bijeenkomst voelde goed en fijn. Er was verbondenheid en er was 100 procent begrip", vertelt ze verder.

Toestemming

In veel gemeenten in Nederland zijn er van dit soort bijeenkomsten. Maar in Hilversum is dat om een of andere reden nog niet van de grond gekomen en dat terwijl Denise dit in 2022, toen zij zich meldde bij de gemeente, al had aangegeven graag met anderen in contact te komen. Ze heeft toestemming gegeven om haar gegevens met andere belangstellende toeslagenouders te delen.

Ze blijkt niet de enige. Bij haar thuis zit een Hilversummer (naam is bekend bij de redactie) die eveneens die behoefte heeft uitgesproken om met lokale lotgenoten in contact te komen toen hij aanklopte bij het raadhuis. Maar er is tot nu toe nooit iets van de grond gekomen, ook al heeft Denise naar eigen zeggen 'tig keer gevraagd' of Hilversum deze waardevolle bijeenkomsten wil gaan verzorgen. Steeds luidde volgens haar het antwoord: 'We zijn ermee bezig.'