Huizer skaters teleurgesteld: vernieuwen van skatebaan duurt veel te lang

De Huizer skaters vragen al jaren om een nieuw skatepark. Twee jaar geleden kreeg de gemeente een flinke subsidie van de provincie om onder meer het skatepark aan te pakken. Dat gaf hoop, maar de aanpak wordt nu alweer vooruit geschoven.

De skaters zelf zitten daarom nog altijd zonder goede plek om hun sport te beoefenen. Op het eerste gezicht is er namelijk weinig mis met het Huizer skatepark, maar wanneer je dichterbij komt is het knap lastig om niet tegen de kuilen in het verrotte asfalt aan te lopen. Ook zijn de

metalen obstakels gaan uitzetten en krioelt er op veel plekken onkruid.

Ergens anders skaten

Het wachten zorgt ervoor dat de skaters voorlopig hun heil maar ergens anders zoeken. Maxim skate al een paar jaar elke dag, maar zoekt ook maar andere plekken op. Volgens hem zijn de metalen obstakels van de skatebaan in zijn eigen dorp 'spekglad' en is de grond 'enorm ruw'. "Het park is ook slecht belicht en daarom ook niet goed gangbaar in de avonduren", vertelt hij.