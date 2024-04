ROVER vreest kaalslag als bussen in Haarlem 30 kilometer per uur moeten rijden

Belangenbehartiger Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) vreest dat de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in Haarlem ten koste gaat van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Hiermee reageert de belangenvereniging op een oproep van platform Buskruit. Die wil dat de nieuwe snelheidslimiet voor auto's per direct ook op bustrajecten gaat gelden. Als het aan de gemeente Haarlem ligt, gebeurt dat pas in 2029.