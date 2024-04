Bussumse vrijwilligers geven nieuwe huisraad weg Oekraïners, statushouders en 'pechvogels'

Stapelbedden, bestek, tv's en zelfs twee sjoelbakken. Het is een kleine greep uit de voorwerpen die door minderbedeelden opgehaald kunnen worden uit de opslagbox van de groep vrijwilligers.

De spullen zijn gedoneerd door een bedrijf uit de regio. Om welk bedrijf het gaat wil Siska de Rijke van Huis Voor Iedereen niet zeggen. "Ze willen zich er niet op voorstaan en dat waarderen wij ook erg." Het bedrijf had de nieuwe spullen over en kwamen uiteindelijk bij het netwerk van vrijwilligers terecht. Dus moest De Rijke met haar collega's direct op zoek naar een plek van waaruit het kon worden uitgedeeld. Dat werd de opslagbox.

De Rijke benadrukt wel dat het alleen gaat om nieuwe huisraad en dat ze geen behoefte hebben aan oude meubels van mensen die het willen doneren. "De laatste jaren heb ik dat erg veel meegemaakt. Mensen die nog een oude bank van hun overleden ouders hebben en dat willen doneren. Dan krijg je echt hele oude rotzooi", legt ze uit. "Dat moet je naar de kringloopwinkel brengen."

Pechvogels

De spullen zijn bedoeld voor drie verschillende groepen: statushouders, vluchtelingen of mensen zonder geld. "Wij weten dat dit precies de spullen zijn die ze nodig hebben", vertelt Siska. "Denk aan statushouders of Oekraïense vluchtelingen die net een huis huren en weinig geld hebben om het in te richten."

"Of gewoon mensen zonder geld die hier al honderd jaar leven maar om wat voor reden dan ook geen geld hebben. Dus de pechvogels binnen de gemeente." Via de Facebookpagina van de groep kunnen mensen een afspraak maken om langs te komen.

Armoedebewijs

Een opvallend detail als het gaat om deze 'kast': een bewijs van armoede is niet nodig. Toch acht Siska de kans dat mensen die niet in aanmerking komen, toch spullen komen halen erg klein. "Het is niet zo dat je hier de sleutels krijgt om alles leeg te rauzen om alles in Beverwijk te verkopen", lacht Siska.

"Ik woon en werk in Bussum-Zuid en werk al mijn hele leven met allerlei mensen. Overal zitten vervelende mensen die misbruik maken van elkaar of publieke voorzieningen. Als je bang bent dat je misbruikt wordt, dan moet je niet met mensen werken. We gaan zoveel uit van wantrouwen in deze wereld."