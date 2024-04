🔴 LIVE: De Grote A7-race, drie van de vier verslaggevers binnen

Nu de A7 deels is afgesloten vanwege werkzaamheden, is het een raadsel hoe je zo snel mogelijk op het werk of thuis komt. NH neemt de proef op de som: vier verslaggevers proberen zo snel mogelijk vanuit Hoorn bij het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid te komen. Tom rijdt in een auto over de A7, Mischa met de auto via een sluiproute, Nina neemt het openbaar vervoer en Frederieke neemt de elektrische fiets. Volg de race hieronder.