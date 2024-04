Benefietavond levert 15.141 euro op: nieuwe invalidenbus voor Zaans verzorgingshuis

"Daar op die parkeerplaats", wijst chauffeur Henk van der Oord de plek aan waar de vorige bus in februari dit jaar in lichterlaaie stond. Het is voor de bewoners en vrijwilligers niet zomaar een brand, want een invalidenbus van de zorginstelling is totaal verwoest en daardoor kunnen de bewoners minder makkelijk naar hun dagactiviteiten toe.



"Het is heel belangrijk voor onze mobiliteit", zegt woordvoerder Rutger de Graaf van Zorgroep Zaanstreek over het grote gemis van het vervoermiddel. "Onze bewoners hebben de bus gewoon nodig." Met de bus gaan ze naar de stad, het zwembad, de dagbesteding, maar ook het ziekenhuis. "Het was heel belangrijk dat er snel een nieuwe kwam."

Van met eigen auto rijden tot inzamelingsactie

Om het gat te overbruggen hebben de vrijwilligers zich de afgelopen periode met hart en ziel ingezet. "Het is echt fantastisch hoe lief mensen zijn", zegt De Graaf hierover. Zo zijn er verschillende vrijwilligers die met hun eigen auto gereden hebben, zodat de bewoners toch hun activiteiten konden uitvoeren.

De bus die vlam vatte was zo'n twee jaar oud. De nieuwe bus is elektrisch en een stukje duurder dan de vorige. De verzekering heeft een deel uitbetaald, maar er zit volgens de woordvoerder evengoed een flink gat in de begroting. De Graaf: "Het is fijn dat mensen in de bres springen."

Om een nieuwe bus te realiseren, hebben verschillende mensen een inzamelingsactie op poten gezet. Chantal Schriekenberg was daar één van. Met de benefietavond hebben ze 15.141 euro opgehaald.

Geluk

"We zullen zien hoe het bevalt", zegt Lea Sander. De coördinator van de chauffeurs vindt de nieuwe bus 'er gelikt uitzien'. "We hebben mazzel dat het op voorraad was, anders had het wel maanden geduurd." De vrijwilligers staan te popelen om met de bus de weg op te gaan. Van der Oord: "Vooral voor de klanten die weer vervoerd kunnen worden."