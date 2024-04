Tien jaar cel en tbs voor man die moeder van zijn kinderen gruwelijk mishandelde

Ook op 1 oktober greep het meisje in. "Morgenochtend ga je dood. Ik ga je vermoorden", hoorde ze haar vader tegen haar moeder zeggen, vlak voordat hij haar met verschillende messen begint te steken. Het meisje probeert haar vader te laten stoppen door hem met onder andere een vleesvork te steken. Dat werkt niet, dus belt de 11-jarige 112.

Haar moeder weet naar de buren te vluchten en H. gaat ervandoor. Hij wordt na een wilde achtervolging op de A7 klemgereden en gearresteerd in Purmerend. De politie stelt vast dat H. die avond te veel alcohol heeft gedronken en vloeibare speed heeft gebruikt. Het OM vindt dat H. zich die avond schuldig heeft gemaakt aan een poging tot moord, maar de rechtbank veroordeelt hem voor een poging tot doodslag. Zij vindt dat voorbedachte raad niet bewezen is.

'Overspel'

Veel van het geweld dat H. zijn vriendin in de maanden voor het heftige incident aandeed, bleef onder de radar. Vermeend overspel was telkens het motief voor de geweldsuitbarstingen. "Sinds drie jaar werd hij stalkerig, bezitterig en achterdochtig", vertelt het slachtoffer.

Dat leidde ertoe dat het slachtoffer na een worsteling met H. al eens een enorme snee over haar gezicht opliep, waardoor ze een blijvend litteken heeft. In juli martelde hij zijn vriendin een nacht lang tot ze met een naam zou komen. Ze houdt hier zo'n zestig snij- en steekwonden aan over.

Niet ingegrepen

Op 5 augustus komt het huiselijk geweld voor het eerst in beeld bij Veilig Thuis en de gemeente Amstelveen. H. wurgt zijn vriendin die dag tot ze bewusteloos raakt. Weer grijpt de 11-jarige dochter in. Uiteindelijk weet de vrouw in lingerie naar buiten te rennen en zoekt hulp bij een voorbijganger.

Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen verbiedt H. naar aanleiding van die mishandeling om nog een voet in het huis aan De Punter te zetten. Verder heeft zijn daad weinig gevolgen voor hem, omdat het slachtoffer geen aangifte doet. Zowel de rechtbank als het OM zei tijdens de zitting verbaasd te zijn dat de politie H. toen niet heeft opgepakt. Twee weken voor de steekpartij op 1 oktober zet hij bij zijn vriendin een pistool in haar mond.

Schadevergoeding

De rechtbank vindt dat er voor al deze incidenten genoeg bewijsmateriaal is om tot een bewezenverklaring te komen. Ook voor het witwassen van bijna 100.000 euro en een duur horloge vindt de rechtbank dat genoeg bewijs is gevonden. De spullen werden gevonden in de woning aan de Punter en auto van de verdachte.

H. moet zijn vriendin en kinderen ook een schadevergoeding betalen voor het leed dat hij hen heeft aangedaan. Aan zijn vriendin moet hij 22.000 euro betalen, aan de 11-jarige dochter 20.000 euro en aan de andere drie kinderen 10.000 euro.