Zandvoort legt rekening van vervroegde verkiezingen bij ministerie

De Tweede Kamerverkiezingen werden vervroegd gehouden, nadat het kabinet was gevallen. Daarom moest Zandvoort kosten maken, die niet in de begroting waren opgenomen. De verkiezingen stonden eigenlijk gepland voor 2025.

Burgemeester David Moolenburgh: "Het kan ons inziens niet zo zijn dat als de Haagse

politiek de keuze maakt om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, wij de kosten daarvan

moeten verhalen op de Zandvoortse inwoners."

De factuur voor 95.000 euro gaat vandaag nog op de post. Als het aan de gemeente Zandvoort ligt, brengen ook andere gemeenten de kosten voor het organiseren van de vervroegde verkiezingen in rekening bij het ministerie.

Verantwoordelijk

Moolenburgh: "Als gemeente zijn wij uiteraard verantwoordelijk voor

de organisatie van de verkiezingen. We hebben echter bij de septembercirculaire geen

budget van de rijksoverheid ontvangen om deze tussentijdse verkiezingen te organiseren.

Het is vanzelfsprekend dat we dit bedrag van € 95.000,- niet doorbelasten aan de inwoners

van ons dorp. Dit geldt daarnaast niet alleen in onze badplaats. Ik roep mijn collega’s van

andere gemeenten op om ook een factuur te sturen."

De gemeenteraad van Zandvoort nam op 13 november vorig jaar al een motie aan om de kosten te verhalen op het ministerie.