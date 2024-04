Sieb vluchtte met zijn ouders naar terp toen Wieringermeer onder water werd gezet

Ze zijn niet de enige achterblijvers. Even verderop bovenin het grote gebouw van de Domeinen zitten zo'n veertig ambtenaren met hun gezinnen. Zij hebben een radio en kunnen het verloop van de oorlog volgen. En de afspraak is dat ze een vlag uit het raam hangen om de evacués op de terp te laten weten wanneer de bevrijding daar is. Maar het worden geen dagen, maar weken.

Een van de bewoners op de terp is een Joodse onderduikster. Een paar keer komt er een patrouille met Duitse militairen en de burgemeester langsvaren om te waarschuwen dat ze weg moeten van de terp omdat het te gevaarlijk zou zijn. "Maar de burgemeester was lid van de NSB. Hij zou wel even een schip sturen vanuit Kolhorn om ons op te halen. Die kwam inderdaad, maar de schipper is bij de terp blijven liggen en niet meer vertrokken. Die wist ook wel hoe het zat. Later kwamen er wel meer schepen langs om ons te bevoorraden."

De kinderen vermaakten zich wel op het eiland, herinnert Sieb Veenstra zich. "Wij zaten achter de hazen aan. We waren niet bang. Het was ook heel mooi weer en er was van alles te doen. Iedereen had z'n taak. M'n moeder zei later wel eens dat we daar leefden als Robinson Crusoe."

