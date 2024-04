Op een oude fiets: de terp als een toevluchtsoord

Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de, toen nog maar 15 jaar oude, Wieringermeerpolder in een etmaal vernietigd. Op 17 april 1945 bliezen de Duitsers twee grote gaten in de dijk waardoor het water van het IJsselmeer naar binnen stroomde. Alle zevenduizend inwoners en enkele duizenden onderduikers vluchtten de polder uit. Op een paar gezinnen na. Zij zochten hun toevlucht op een kleine verhoging in het vlakke land, de terp in Wieringerwerf.