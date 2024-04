Pas over tien jaar kan drukste straat van Eemnes autoluw worden

De Laarderweg is de drukste straat van Eemnes met veel doorgaand verkeer maar ook vrachtvervoer naar de winkels in het centrum. Een paar ‘punaises’ – ronde verhogingen op het wegdek – en enkele scheve verkeersdrempels moeten de vaart uit het verkeer halen, omdat het een 30 kilometerweg is. Ook staan er ‘smileys’ langs de weg om met een boos of lachend gezicht aan te geven hoe hard je rijdt.

Veiliger maar niet minder verkeer

De praktijk leert dat de snelheid van automobilisten daar niet altijd 30 kilometer per uur is, maar veel harder. De wens van bewoners was vorig jaar al om de straat beter in te richten om verkeer af te remmen, met meer drempels. Daarnaast moet doorgaand verkeer meer geweerd worden.

Dat eerste lijkt te gaan gebeuren: deze week krijgen bewoners een aantal ‘schetsen’ te zien hoe de situatie zou kunnen worden. Nieuwe en betere oversteekplaatsen en vervanging van het asfalt zijn daarbij de belangrijkste speerpunten. Het staat bij de gemeente op de agenda om volgend jaar te beginnen met de uitvoer.

Rioolpolitiek

Maar de straat autoluw maken gaat nog een behoorlijke tijd duren, zo heeft wethouder Theo Reijn laten weten. Ten eerste is het een hele puzzel om verkeer ‘te dwingen’ in een bepaalde richting te laten rijden. Het verkeer zou eigenlijk over de Noorder- en Stadswijksingel in plaats van dwars door Eemnes over de Laarderweg. Beide singels zijn 50 kilometerwegen.

Daarnaast is het kennelijk handiger om de vervanging van het riool af te wachten, de straat moet dan toch open en dan kan de gemeente hele boel in een keer aanpakken. Alleen kan het riool nog wel tien tot twaalf jaar mee. Dus moeten inwoners nog meer dan een decennium wachten tot er minder verkeer door de straat gaat rijden.