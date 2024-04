Stalletjes makkelijk doelwit diefstal: "Met honkbalknuppel achter ze aan gerend"

Maatregelen

De aanhoudende reeks incidenten deed de ondernemer besluiten maatregelen te treffen. Meerdere camera's werden opgehangen en winkelen in een onbemand stalletje is verleden tijd. Aangezien Bruijns vele andere werkzaamheden heeft, is fulltime de stal bemannen echter geen doen, maar daar heeft ze iets op bedacht. "Er gaat bij ons een verklikker af als er een klant bij de poort staat", zo legt Bruijns uit. "Dan loop ik er naartoe en kom ik de klant helpen."