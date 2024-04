Weer extra beveiliging bij leggen van struikelstenen Bussum en Naarden

De extra veiligheidsmaatregelen zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar, zegt Willem de Jonge namens de stichting.

In Naarden en Bussum werden in oktober vorig jaar al struikelstenen gelegd, op dat moment werden ook veiligheidsmaatregelen genomen.

Nieuwe struikelstenen

De eerste nieuwe struikelstenen komen aan de Waldecklaan in Bussum. Daarna volgen de Regentesselaan, de Corverlaan, de Comeniuslaan en de Bisonstraat. Tijdens de legging vertelt voormalig NOS-nieuwlezer Gerard Arninkhof de verhalen van de voormalige bewoners, die door de nazi's zijn gedeporteerd en vermoord in verschillende concentratiekampen.

Over twee weken komen er nog meer struikelstenen in de gemeente. Dan worden er ook een aantal in Naarden gelegd.