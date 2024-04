Muziekstudio in de Banne moet nu dan echt verhuizen: "Alles in de opslag en doorzoeken"

Ten Have kocht de ruimte tien jaar geleden toen hij zijn oude baan opzegde. De studio moet weg, omdat "ze niet het gevoel hebben dat dit echt bijdroeg aan cultuur in de Banne", vertelt Harry cynisch. Afgelopen februari waren we al op bezoek om een van de laatste bandrepetities bij te wonen en zijn verhuizing te bespreken. "Ik ken geen andere ruimte van deze kwaliteit", liet een bandlid toen weten. Veel bands repeteren in de studio en het is een belangrijke plek voor muzikaal Amsterdam.

Zoektocht zonder resultaat

De afgelopen tijd is Ten Have hard op zoek geweest. Hij spreekt met gemeente en verhuurder Rochdale, maar nog zonder succes. "Er zijn wel plekken waar ik heen kan, maar die zijn heel ver weg, heel duur of heel snel weg als ze beschikbaar komen. Drie andere ondernemers in het gebouw hebben inmiddels een andere plek gevonden, maar het meest concrete wat Harry nu ziet gebeuren is een plek in West vanaf 2026.

Voor nu moet hij al zijn spullen verhuizen naar een opslag, maar door schaarste moet ook dat buiten de stad: "Ik moet naar Gouda." Hij vindt het heel erg om dit allemaal in te moeten pakken: "Ik heb tien jaar geleden alles opgezet, en ben het nu ook weer aan het afbreken."