Ajaxfans snappen er geen bal meer van: "De ene laaienlichter is nog niet weg of de andere komt"

"Het is hilarisch en past helemaal in het beeld over hoe het met Ajax gaat. Het is met voorkennis. Dat dit niet mag, moet juist hij weten. Het is hebzucht. Dit overkomt Ajax weer. Maar ze gooien de gifbeker zelf de hele tijd vol", zegt een marktkoopman. "En de ene laaienlichter is nog niet weg of de ander komt", zegt een ander.

"Hij zou toch wel intelligent wezen, anders wordt je geen directeur bij Ajax. En dat je dan ook nog aandelen gaat kopen voor je aanstelling dat is voorkennis. Hij moet op de blaren zitten", zegt een andere man op de markt.

Weer een andere bezoeker vermoedt dat Kroes moeilijk weer een andere baan zal krijgen. "Het is heel dom. Hij moet nu de tol betalen, en op z'n manier dat hij nergens anders meer aan de bak komt."

Kroes liet eerder vandaag weten zijn schorsing bij Ajax niet te accepteren.