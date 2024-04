Geen gewonden bij gijzeling in gevangenis Heerhugowaard

Er was geen sprake van geweld en iedereen is ongedeerd, aldus de woordvoerder. Op foto's is te zien dat er veel hulpdiensten bij de gevangenis aanwezig zijn.

Waarom de gevangenen werden gegijzeld, is onbekend. "Maar daar doen we nooit uitspraak over", aldus de woordvoerder.

De gevangenis in Heerhugowaard bestaat uit twee gebouwen, Zuyder Bos en Amerswiel. In totaal is er plaats voor 340 mannelijke gevangenen.