Voorlopig geen 30 km/u in centrum Haarlem, actiegroep maakt zich zorgen

Het moet gezegd worden: het zijn zeker niet alleen bussen die betrokken zijn bij bijna-ongelukken. Maar door hun omvang leveren de manoeuvres waarbij zware bussen zijn betrokken wel de gevaarlijkste situaties op.

Pleidooi

Menno Maas ziet het aan en schudt zijn hoofd. Hier een ochtendje toekijken is wat hem betreft het beste pleidooi om ook op bustrajecten al per 2025 de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te voeren. Hoewel ze vanochtend lang niet allemaal te hard rijden, trekt een aantal bussen met gebulder op of komt met piepende remmen tot stilstand. "Ze moeten nu eenmaal hun targets halen", zegt Maas. "Wat weer met zich meebrengt dat ze voor veel geluidsoverlast en trillingen in huizen zorgen."

Leefbaarheid

De eerlijkheid gebiedt centrum-bewoner Maas te zeggen dat in Haarlem de laatste jaren beslissingen zijn genomen die de leefbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede komen. Zo wordt de dubbeldekker uit het centrum geweerd en gaat met ingang van 2025 op veel wegen de 30 kilometer-grens gelden. Maar dus niet op de routes die de bus rijdt, terwijl die volgens hem het gevaarlijkst zijn. Maas: "Dit is vragen om ongelukken. Ga daar wat aan doen."