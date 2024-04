Nieuwedieper (53) niet veroordeeld voor dood stadsgenoot: "Was zelfverdediging"

De fatale vechtpartij ontstond voor de woning van het slachtoffer aan de Ruyghweg in Den Helder. Vlak nadat de nu 53-jarige man naar buiten was gelopen, werd hij van achteren aangevallen door het slachtoffer. Hij sloeg hem met een boksbeugel op zijn hoofd, waarna de man viel en nog eens meerdere klappen tegen zijn hoofd en zijn gezicht kreeg.

Toen de man, tussen de slagen door, op de grond het slachtoffer beet wist te pakken, hield hij hem in een nekklem stevig vast en bleef hem zo vasthouden. Ondertussen waren de hulpdiensten al gebeld, maar toen die kwamen was het slachtoffer al overleden.

Kooivechter

Tegenover de rechter verklaarde de man dat hij door het vele bloed in zijn gezicht gedesoriënteerd was geraakt. Hij had naar eigen zeggen geen andere keus dan het slachtoffer met zijn arm om de nek in bedwang te houden en was bang dat als hij die nekklem losser zou aanhouden, hij verder was zijn gegaan met slaan. "De verdachte zei in de overlevingsmodus te hebben gehandeld", aldus de rechter. "Hij kon het slachtoffer niet op een andere manier in bedwang houden, gezien het postuur van de man en zijn achtergrond als kooivechter."

Het gebeurt niet vaak dat de rechter meegaat met het verweer van zelfverdediging, maar in dit geval is het terecht, geeft de rechter aan. "De verdachte heeft deze aanval van het slachtoffer als een levensbedreigende situatie ervaren, waarbij hij werd beheerst door angst."