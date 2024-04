14 jaar na fluwelen revolutie zit Ajax in een nog diepere crisis

Deze week werd de kersverse algemeen directeur Alex Kroes op non-actief gezet. Zijn ontslag lijkt onvermijdelijk nu blijkt dat hij Ajax-aandelen heeft gekocht met voorkennis. "Een man die binnenkwam met veel verwachtingen en vertrouwen. Zo'n iemand die gepokt en gemazeld is in het zakenwereldje moet dit toch weten?", vraagt Maarten Bax zich hardop af. Bax schreef meerdere boeken over Ajax.

Nieuw hoofdstuk

Het is het zoveelste hoofdstuk in de nieuwste Ajax-crisis. Vorige zomer werd technisch directeur Sven Mislintat. De inmiddels ontslagen Duitser liet een spoor van vernieling na. Voor zo'n 100 miljoen euro kocht hij spelers die niet of nauwelijks renderen.

Sportief gezien gaat het ook slecht met Ajax. Het stond dit seizoen zelfs onderaan in de eredivisie. Maurice Steijn werd in oktober ontslagen en onder zijn opvolger John van 't Schip gaat het iets beter. De Amsterdammers staan inmiddels vijfde in de eredivisie, maar het spel blijft pover.

