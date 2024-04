Door Zandvoortse Veerle komt acteerdroom van mindervalide Bloemendaler Guus uit

Guus en Veerle kwamen met elkaar in contact tijdens een training rolstoelhockey in de Overveense Tetterodehal. Guus speelde daar ook. Hij heeft de hersenaandoening cerebrale parese, ontstaan door zuurstoftekort tijdens de geboorte. Daardoor loopt hij moeilijk.

Liefde op het eerste gezicht

"Ik wilde voor de film zelf ervaren hoe het is om je in een rolstoel voort te bewegen. En toen was Guus daar ineens. Het was liefde op het eerste gezicht tussen ons. Hij is ontwapenend, maar vertoont ook een beetje braniegedrag en heeft wat stouts over zich heen." En dat zocht de Zandvoortse.

"Ik vond het fantastisch dat Veerle mee kwam doen. Ze was gelijk heel enthousiast en we hadden een 'klik'. Toen is het balletje gaan rollen", vertelt Guus. De twee leerden elkaar beter kennen en twee jaar na hun ontmoeting stond Guus op de filmset. Eindelijk. Als hoofrolspeler Storm. Het hele team was compleet, klaar voor de opnames van een zo 'inclusief mogelijke film'. De crowdfunding was ook gauw rond.

