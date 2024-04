Leg de korte broek maar vast klaar: aankomend weekend kans op 25 graden

Vanmiddag vallen er enkele buien. Later in de middag klaart het op en breekt de zon door, waardoor het maximaal zo'n 12 graden wordt. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig met windkracht 6. Dat laat NH-weerman Jan Visser weten.

Morgen begint de dag regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan droger, al blijft er kans op een bui. Af en toe zal de zon zich laten zien. De temperatuur stijgt naar zo'n 12 tot 13 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig landinwaarts en vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer. Tegen de avond neemt de wind aan de kust toe en kan oplopen tot windkracht 7. Ook donderdag is er nog behoorlijk veel kans op regen. Temperatuur tussen de 13 en 14 graden.