Gebouw bibliotheek Hilversum nu wel verkocht, koper en bestemming nog onbekend

Vorig jaar lukte het niet een geschikte koper voor de bibliotheek te vinden. In het biedingsproces zijn namelijk eisen opgenomen. Een belangrijke voorwaarde voor gunning aan de koper is dat het pand een maatschappelijke bestemming krijgt in de toekomst. Daarnaast moest het geboden bedrag natuurlijk ook acceptabel zijn.

Lage biedingen en strenge eisen

Eigenlijk zou vorig jaar op 30 juni de knoop worden doorgehakt, maar dat lukte niet. Toen werd besloten dat pand niet te gaan gunnen aan een van de bieders.

"Dit is gelegen in het feit dat de biedingen niet beantwoorden aan de verwachtingen ten aanzien van de verkoopopbrengst en de voorwaarden", klonk het toen.

Nu wel een koper

Nu is het dus wel gelukt om een koper gevonden die aan alle voorwaarden voldoet. Wie die koper is, wordt volgende week pas bekend gemaakt. In de tussentijd moeten nog zaken geregeld worden.

Wel is al bekend dat het gaat om een projectontwikkelaar die nog geen vastomlijnde plannen heeft voor de locatie aan de 's-Gravelandseweg. Als de koper voldoet aan de voorwaarden zal dit een maatschappelijke bestemming moeten zijn.