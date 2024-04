Motorrijder rijdt tegen twee stilstaande fietsers aan in Andijk

Het ongeluk gebeurde iets voor half 11 's avonds. De fietsers waren gestopt omdat er iets was gevallen, en dat raapten ze op. Vervolgens reed de motorrijder tegen het tweetal aan.

De motor is total loss. Een van de fietsers is met de schrik vrijgekomen, de ander heeft een verwonding aan het been. De motorrijder was aanspreekbaar, maar moest wel naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie doet nu verder onderzoek naar het ongeval.