Vechtsportwereld rouwt om dood legendarische kickbokser Rob Kaman: "Je was je tijd ver vooruit"

Grondlegger

Meerdere grote namen in de kickbokswereld hebben gereageerd op het overlijden van de Amsterdammer, waaronder Rico Verhoeven: "Rust in vrede legende legendarische Rob Kaman", schrijft de kickbokser op Instagram. "Je bent de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl. Je was je tijd ver vooruit."

Ook voormalig tegenstander Ernesto Hoost stond stil bij het overlijden van Kaman. Hoost stond in de beginjaren van zijn carrière twee keer tegenover Kaman. Die twee wedstrijden verloor Hoost beide. "Door jou te vechten realiseer ik me wat er nodig is om de top te bereiken. Bedankt daarvoor", schrijft hij op sociale media.