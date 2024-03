Metrostation Rokin weer vrijgegeven na melding mogelijke explosieven

Even na 18.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er mogelijk explosieven aanwezig waren in het metrostation. "Daar reageren we natuurlijk meteen scherp op en daarom hebben we het station ontruimd", vertelt een woordvoerder van de politie. Hij kon nog niet zeggen of er daadwerkelijk iets is gevonden, alleen dat het station 'geschoond' is, waardoor de situatie weer veilig is. Ook kon de politie niet ingaan op wat voor mogelijke explosieven er dan zouden zijn.

Het Team Explosieven Veiligheid werd opgeroepen voor onderzoek. Zo'n team komt ter plaatse als er bijvoorbeeld sprake is van een explosief of een verdacht pakketje. Ook kwam de DSI (Dienst Speciale Interventies) ter plaatse.

Verdachte

De politiewoordvoerder liet eerder vanavond weten aan AT5 weten dat het in ieder geval niet om een verdacht pakketje ging. In de melding op Burgernet schrijft de politie dat zij in verband met 'een verdachte situatie' op zoek zijn naar een man van ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft donker haar en de bovenzijde is geblondeerd. Ook zou de man een zwart/witte sjaal, een wit T-shirt en een zwarte pufferjas dragen. "Ziet u deze persoon lopen, benader deze dan niet zelf. Belt u met 112!", waarschuwde de politie.

De Burgernetmelding staat nog uit. De recherche doet onderzoek naar het signalement van de verdachte.

Op video's die AT5 tijdens de ontruiming binnenkreeg is te zien dat politieagenten de omgeving rond het station afzetten met politielint en iedereen vroeg de omgeving te verlaten. "Bedankt voor jullie medewerking, dit is voor jullie eigen veiligheid", riepen de agenten.

Metro 52 reed tijdens de afzetting alleen tussen station Noord en Centraal Station. Ook werd de Blauwbrug afgezet door auto's van handhaving. Inmiddels rijdt metro 52 weer zijn eigen route. Ook rijden tram 4 en 14 weer normaal.