Metrostation Rokin ontruimd door verdachte situatie, groot gebied rondom ingang afgezet

Op dit moment is er sprake van een 'verdachte situatie' op en rond metrostation Rokin in het centrum. Metrohalte Rokin is ontruimd, verkeer op straat wordt door agenten verzocht om te draaien en er hangt een politiehelikopter in de lucht. Een woordvoerder van de politie laat weten op dit moment niet meer kwijt te kunnen dan dat het om een verdachte situatie gaat.