Vechten tegen windmolens en zonneweide: bewoners Land in Zicht maken zich zorgen

Het is een prachtige, nieuwe woonwijk in Haarlem Noord: Land in Zicht. Veel woningen liggen aan het water, aan de voet van de grote Schoterbrug richting de Waarderpolder. Ze kijken uit over het Spaarne en recreatiegebied Schoteroog en dat uitzicht moet zo blijven, vinden de bewoners.

Tonny Gutte, Piet van Rij en Anton Opperman zijn lid van de bewonerscommissie Land in Zicht. Gutte en Van Rij wonen er sinds de oplevering in 2013, Opperman trok er vier jaar later in. Ze wonen er met veel plezier, maar maken zich zorgen over de plannen die de gemeente heeft met Schoteroog. Op de voormalige stortplaats moet schone energie worden opgewekt, met onder meer een zonneweide en een aantal grote windmolens.

Meedenkers

Van Rij: "Voor de goede orde, we zijn geen tegenstanders van de energietransitie, integendeel. We willen de gemeente van zoveel mogelijk informatie voorzien. We zien ons meer als meedenkers dan tegenstanders."

De bewonerscommissie is geen 'not-in-my-backyard'-actiegroep, zegt Gutte. "Die stempel willen we niet krijgen. We willen er met argumenten voor zorgen dat de politiek goed nadenkt over dit dossier." Opperman: "De gemeente zegt dat het gebied een energielandschap moet worden, maar er is geen visie hoe dat precies moet gebeuren. Het zijn losse plannetjes en dat is riskant voor de gemeente."

Zonneweide

Afvalzorg wil een deel van Schoteroog omtoveren tot zonneweide. Een gebied van 2,5 hectare wordt dan met zonnepanelen bedekt. De panelen leveren genoeg stroom van 1350 Haarlemse huishoudens, zegt Afvalzorg. De omwonenden vrezen dat hun uitzicht minder wordt, dat de panelen voor schittering zorgen en zien liever dat recreatiegebied Schoteroog groen blijft.

Tonny Gutte vindt dat er in de buurt veel betere plekken zijn om zonne-energie op te wekken. "Industriegebied Waarderpolder. Daar zijn zoveel grote daken van bedrijven waar je panelen op kunt leggen. Je kunt ook parkeerplaatsen overkappen met zonnepanelen. Dan halen ze doelstellingen voor groene energie met gemak."

