Enkhuizense moestuin in de race om titel leukste buurtinitiatief van Nederland

Esther de Jong kwam vier jaar geleden aan de Steker wonen en zag hoe een speeltuin moest verdwijnen. "Toen bleef er een stukje braakliggend terrein over."

Esther vond dat er wel iets leuks met de grond kon gebeuren en gooide bij alle huizen rond het stukje een briefje in de bus. "Met daarop de vraag wat hun gedachte erover was", legt ze uit. "Wilden ze daar bijvoorbeeld buurtkonijnen of een moestuin?"

Het werd een moestuin. De buurt reageerde enthousiast op het idee en drie buurvrouwen wilden wel meehelpen met het opzetten van de tuin. "De organisatie Kern met Pit helpt het plan uit te werken en de aanvragen in te dienen bij de gemeente en zelf waren we ook al vrij ver", zegt Esther. Ze kregen akkoord van de gemeente en binnen een jaar was de moestuin er. "Van de organisatie kregen we daarom 1.000 euro, vervolgens werden we verkozen tot buurtinitiatief van Noord-Holland." Daarmee won de moestuin 1.500 euro. Esther vertelt dat ze van het geld een waterpomp hebben aangeschaft, wat het onderhoudt een stuk makkelijker maakt.

Paaseieren zoeken

Maar wat maakt die moestuin dan zo leuk? "Het initiatief heeft de buurt een stuk hechter gemaakt", zegt Esther. "Dat was ook wel de doelstelling van de moestuin, om gezellig een praatje te maken." De vier gezinnen onderhouden de moestuin dagelijks en de rest van de straat kan aanhaken.

"Een van de buren verstopt ieder jaar paaseieren voor de kinderen. Wij hebben van het prijzengeld 100 paashazen gedoneerd." Er wordt al de hele dag druk gezocht. "Vanmorgen hebben we een buitje gehad, maar gelukkig valt het erg mee."