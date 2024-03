Vlammen leggen vrachtwagen met witgoed in as in Enkhuizen, mogelijk brandstichting

Rond 4.15 uur kreeg de politie melding dat er een kleine vrachtwagen in brand stond. "Ook twee andere voertuigen, die ernaast geparkeerd stonden, hebben schade opgelopen", zegt een woordvoerder van de politie.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. "We houden rekening met meerdere scenario's. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak vandaag." De kans is aanwezig dat het om brandstichting gaat. "We zien over het algemeen dat autobranden rond dit tijdstip vaker worden aangestoken", legt de woordvoerder uit.

Er is niemand aangehouden en er wordt op het moment ook niemand verdacht. "Vandaag wordt er buurtonderzoek gedaan. We hopen dat dat iets oplevert. We vragen mensen die iets hebben gezien om contact met ons op te nemen."