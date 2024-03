Ajax komt goed weg met winst op PEC Zwolle

Ook in het begin van de tweede helft kreeg de thuisploeg kansen. Zo stormde Odysseus Velanas op het Ajax-doel af, maar zijn schot ging uit kansrijke positie ruim over. Even later was het weer Velanas die te lang treuzelde bij een gevaarlijke Zwolle-aanval.

Naarmate de wedstrijd vorderde werden de ruimtes groter, maar het spel van beide ploegen werd er niet beter op. Invaller Filip Krastev bracht de spanning in de wedstrijd terug. Met een mooie dribbel tikt hij van dichtbij binnen voor PEC Zwolle.

Pompen of verzuipen

PEC Zwolle werd sterker en sterker. Silvester van der Water tikte van dichtbij binnen, maar dat deed hij in buitenspel-positie. Zijn goal werd dan ook afgekeurd. Voor de Amsterdammers was het overleven in de slotfase.

PEC Zwolle liep in het mes, want Ajax besliste de wedstrijd in de 84e minuut. Bij een uitbraak van de Amsterdammers tikte Akpom binnen op aangeven van Tahirovic. Bram van Polen leek de spanning weer terug te brengen en maakte op fraaie wijze een goal. De VAR keek echter minutenlang naar de spelsituatie en keurde de goal vanwege buitenspel af.

Ajax won de wedstrijd met 3-1, maar speelde de zoveelste povere wedstrijd van het seizoen.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Van den Boomen (Vos/80), Hato, Taylor; Mannsverk, Tahirović, Hlynsson; Godts (Gaaei/63), Akpom (Rijkhoff/85), Bergwijn (Sosa/80).