Top 600 onder vuur: hoe moet het verder met de aanpak?

Het WODC legt een bom onder die uitbreidingen, en beveelt aan de aanpak "niet verder uit te breiden zolang niet bewezen is of die effectief is". Het rapport is ook kritisch over het feit dat de lijst zich ook op broertjes en zusjes richt. Dat zou "contraproductief kunnen werken en kunnen leiden tot negatieve bijeffecten". Zo leeft onder meer de vrees dat minderjarige familieleden "met een vergrootglas" worden beoordeeld door jeugdzorg of kinderbescherming. De gemeente zegt dat broertjes en zusjes alleen worden betrokken als hulpverleners dat nodig achten.

Advocaat Richard Korver, die meerdere jongeren uit de Top 600 heeft bijgestaan, waarschuwt voor de gevolgen voor familieleden. "Ik heb een cliënte bijgestaan die stageliep bij de rechtbank. Op een gegeven moment kwam men er daar achter dat haar broer in de Top 600 zat, en toen is die stage beëindigd. Dat is natuurlijk krankzinnig."