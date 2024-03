XR zegt na mislukte blokkade volgende keer mogelijk onaangekondigd actie te voeren

In december en januari lukte het de driehoek (burgemeester, politie en justitie) niet om de blokkade te voorkomen en bezetten demonstranten de snelweg urenlang. Vanmiddag was de snelweg niet veilig genoeg voor demonstranten om de A10 op te gaan, het lukte ze niet het verkeer te stoppen; een mislukte blokkade dus.

Nadat duidelijk werd dat de demonstranten het talud moesten verlaten, ging de demonstratie door op de daarvoor aangewezen alternatieve locatie: het grasveld voor het oude ING-kantoor naast de snelweg. Hier speelden ruim tachtig muzikanten van XR het slotkoor van Bachs Matthäus Passion. "Het is wel jammer ja, maar of het mislukt is weet ik niet. We hebben alsnog aandacht gegenereerd", zegt een van de demonstranten die klaarstond om over de vangrails te klimmen.

Niet meer aankondigen

Opvallend was de kleine groep demonstranten. Afgelopen februari was de groep al kleiner dan bij de eerste blokkade afgelopen december, maar nu was de groep aanzienlijk geslonken. Bij de vorige twee acties was er veel discussie tussen de burgemeester en de actiegroep. Ondanks verbod de weg op te gaan, zei XR dat de impact van de actie niet groot genoeg zou zijn als ze op het grasveld zouden staan: "We zijn wel gewend aan wat mislukkingen", vertelt een demonstrant.

Een van de woordvoerders: "We gaan nadenken voor toekomstige acties of we misschien toch acties niet moeten aankondigen, zodat de politie zich minder kan voorbereiden." Wat de volgende keer gaat zijn dat groep poogt de A10 op te houden is dus niet duidelijk, maar dat ze terugkomen weten alle demonstranten zeker: We hebben veerkracht en blijven terugkomen om te strijden.''

Er zijn in totaal 25 mensen aangehouden, wat de vervolgstappen voor hen zijn is aan het Openbaar Ministerie.