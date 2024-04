Onveilig gevoel op startblok Elzenhagen: "Uitwerpselen, lachgas en drugsgebruik"

"Het is echt balen om hier te wonen om eerlijk te zijn", zo begint Patrick. Hij wil niet bij zijn echte naam genoemd worden en ook anoniem blijven op beeld. Hij is bang voor represailles vanuit de verhuurder. "Afval, uitwerpselen, etensresten. Het is gewoon heel erg vies. Lachgastanks en zwervers die naar binnen gaan. Het geeft een onveilig gevoel."

De daklozen die in de gemeenschappelijke woonkamers slapen, is ook de verhuurder opgevallen. Daarom heeft Lieven de Key de deurklinken voor minimaal een maand van de woonkamers afgehaald, zodat er niemand meer naar binnen kan. Eerder waren de woonkamers ook al voor drie à vier maanden dicht, vertelt Patrick. Al is dat volgens hem ook niet de oplossing. "Zo is er ook geen plek meer om je buren te ontmoeten. Dat 'community'-gevoel is echt helemaal verdwenen."

Lachgasverslaving

Een van Patricks buren, Nick, hangt uit het raam. Hij kijkt naar hoe de lachgasflessen vanaf de tweede verdieping naar beneden worden gegooid door mensen die zijn ingehuurd door de verhuurder. Onderaan de brandtrap ligt een hoop van al ongeveer dertig flessen. "Volgens mij hebben ze er al een stuk of dertig weggebracht", roept Nick uit het raam. "Er woont hier iemand met een lachgasverslaving en die heeft alle lege flessen in de woonkamer gezet."