VOC pakt nieuwe prijs; handbalbeker gaat weer naar Amsterdam

Na de tactische ingreep begon het bij VOC te lopen. Nog voor rust was de stand gerepareerd, mede door een paar goede treffers van Jette van Ingen. Zij bracht VOC vlak voor de pauze weer op gelijke hoogte: 12-12.

In de tweede helft liep de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar wisten de Amsterdamse handballers in tegenstelling tot vorig jaar wél aan het langste eind te trekken. Alieke van Mourik maakte vijf minuten voor tijd twee belangrijke punten op rij. Op de schoten van de international had de bekerwinnaar van vorig jaar geen antwoord. VOC zegevierde met 25-28 en nam de beker voor de vijfde keer in de clubhistorie mee naar huis.