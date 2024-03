🔴 Liveblog: VOC wint nationale beker, KZ in play-offs tegen titelfavoriet PKC

56 minuten geleden

In de play-offs van de Korfbal League gaat Koog Zaandijk vanavond op bezoek bij titelfavoriet PKC. De wedstrijd in Papendrecht begint om 19.30 uur. Volgende week zaterdag is de return in Noord-Holland. De eventuele derde beslissingswedstrijd is op dinsdag 9 april.