🔴 Liveblog: VOC en Aalsmeer winnen handbalbeker, AZ ontvangt Vitesse

57 minuten geleden

In de tweede divisie heeft AFC vandaag op het eigen Sportpark Goed Genoeg niet weten te winnen van Rijnsburgse Boys. In Amsterdam werd het 1-1. AFC kwam rond het half uur op voorsprong dankzij Marciano Mengerink, maar in de 79e minuut kwamen de bezoekers uit Zuid-Holland alsnog langszij. AFC staat nu 27 van de 34 gespeelde wedstrijden op een 11de plaats.

ADO'20 hield op zijn beurt een punt over aan het duel tegen ACV Assen. In Drenthe werd het 2-2. De formatie uit Heemskerk stond heel lang met 2-1 achter, maar in de vierde minuut van de blessuretijd zorgde Sam Nijman alsnog voor een punt voor de Superezels. ADO'20 vinden we terug op plek 14 van de ranglijst.