🔴 Liveblog: Gehavend Ajax wint op bezoek bij PEC Zwolle en FC Volendam vecht voor laatste kans tegen Almere City FC (0-0)

2 minuten geleden

De voetbalsters van Ajax kunnen titelprolongatie in de Eredivisie vrijwel zeker vergeten. De ploeg van coach Suzanne Bakker verloor met 2-1 bij sc Heerenveen. Een dag eerder had koploper FC Twente met veel moeite ADO Den Haag verslagen (1-0). De marge tussen Twente en Ajax bedraagt met nog drie duels te gaan 7 punten.

Tiny Hoekstra opende in de 28e minuut nog wel de score namens Ajax met een schot in de verre hoek, maar doelpunten van Janneke Ennema en Lyanne Iedema kort na rust brachten de winst bij Heerenveen. Voor de Friese vrouwen was het pas de derde overwinning van het seizoen. Thuis had Ajax, dat afgelopen week werd uitgeschakeld in de Champions League, nog met 5-1 gewonnen van Heerenveen.