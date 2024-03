🔴 Liveblog: Gehavend Ajax wint op bezoek bij PEC Zwolle en FC Volendam vecht voor laatste kans tegen Almere City FC

8 minuten geleden

Ajax heeft Brian Brobbey nog niet afgeschreven voor het uitduel van komende zondag met Feyenoord. "Daar werken we wel naar toe", zei trainer van John van 't Schip na een uitzege op PEC Zwolle (1-3). "Maar of dat gaat lukken, dat moeten we afwachten."

Brobbey liep twee weken geleden een hamstringblessure op in het uitduel met Sparta Rotterdam. Hij mist donderdag sowieso de thuiswedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles. Ahmetcan Kaplan keert dan wel terug van een schorsing.

"En met Steven Berghuis is het afwachten", zei Van 't Schip. "Het gaat beter met zijn rug. Maar dat was ook in aanloop naar het duel met Fortuna. En toen haakte hij na een training toch weer af."

De geblesseerde Jordan Henderson mist de komende duels van Ajax met Go Ahead Eagles en Feyenoord.