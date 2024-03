🔴 Liveblog: Gehavend Ajax op bezoek bij PEC Zwolle en FC Volendam vecht voor laatste kans tegen Almere City FC

17 minuten geleden

De sportredactie van NH is er weer helemaal klaar voor. Van 16:30 tot 19:00 zijn wij live te horen op de radio en doen wij uitgebreid live-verslag van Almere City FC - Flevoland. Tot dan houden wij je natuurlijk online op de hoogte van alle noemenswaardigheden rondom de Noord-Hollandse sporters. Zo speelt Ajax eerder op de dag tegen PEC Zwolle. En kan wielrenner Nils Eekhoff stunten in de Ronde van Vlaanderen? Ook is de Euro Hockey League aan de gang. Bij de vrouwen is Amsterdam nog in de race voor goud en bij de mannen staat het Amsterdamse Pinoké in de finale.