🔴 Liveblog: Gehavend Ajax op bezoek bij PEC Zwolle (0-2) en FC Volendam vecht voor laatste kans tegen Almere City FC

Weer een heerlijke sportdag vandaag in Noord-Holland. Straks om 12.15 uur speelt Ajax tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers missen Brobbey, Henderson, Berghuis, Kaplan en Sutalo. Later op de dag speelt FC Volendam in Flevoland tegen Almere City FC. In dit liveblog houden wij je op de hoogte van al het Noord-Hollandse sportnieuws.