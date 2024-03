Hilversum wil taboesfeer rondom eenzaamheid aanpakken

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt blijft toenemen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat één op de acht Hilversummers zich ernstig alleen voelt. Dat brengt allerlei problemen met zich mee. Mensen die eenzaam zijn ervaren bijvoorbeeld eerder stress, slapeloosheid of hebben te maken met verslaving.

Volgens wethouder Gerben van Voorden weten we al best veel over eenzaamheid, en dat is juist de sleutel tot succes. “We willen een verantwoorde methode gebruiken om hiermee aan de slag te gaan. Dat betekent dat we de mensen eerst moeten laten weten dat eenzaamheid een enorm vraagstuk is. We moeten het op de agenda zetten, op allerlei beleidsterreinen.”

De campagne is gericht op eenzame mensen, maar ook op professionals en vrijwilligers. De gemeente hoopt dat mensen het eerder signaleren en zich er bewust van worden. "Maar uiteindelijk moeten mensen zelf de stap zetten om uit de eenzaamheid te kunnen ontsnappen."

Campagne

Daarnaast worden jongeren betrokken bij het plan. “Ze zijn steeds eenzamer, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig”, zegt wethouder van Voorden. “We gaan samenwerken met ambassadeurs. Deze mensen zullen in hun organisatie of bij het bedrijf waar ze werken aandacht vragen voor het thema.”

Luisterlijn en sociale kaart

Op dit moment zijn er al veel initiatieven om mensen te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld de luisterlijn. “Het is heel belangrijk als mensen zich eenzaam voelen dat ze ook de luisterlijn kunnen bellen. Er zijn veel vrijwilligers die echt heel empathisch met u het gesprek aan kunnen gaan, het is enorm belangrijk dat ze er zijn", vertelt van Voorden.

De wethouder merkt op dat er veel aanbod is, maar dat de eenzaamheid erger wordt. Om zichtbaar te maken wat er allemaal te doen is gaat de gemeente een sociale kaart maken. Hierop kunnen mensen zien wat het aanbod in hun eigen wijk is.

In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag doet Jet* haar verhaal. Ze is moeder van twee jonge kinderen en is recent haar man verloren. Opeens merkt ze dat het leven, vooral in de avonden, erg stil is geworden. Ze omschrijft haar situatie als leeg. “Zeker als de kinderen naar bed zijn. Dan kijk je naar de tv of lees je een boek en dan denk je. Oké. Is dit het dan? Dat doet pijn.”

Gouden tip

Met twee kinderen is het voor Jet niet makkelijk om de deur uit de gaan. Om met de eenzaamheid om te gaan, kreeg Jet laatst een gouden tip. “Een andere weduwe gaf een tip om een appgroep aan te maken met daarin allemaal vriendinnen en kennissen." De groep heet: een drankje met Jet. "Als ik een keertje zin heb om een kop koffie of een wijntje met iemand te drinken, dan zet ik het in de app. Wie het eerste reageert mag komen.”

*Jet is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie. Luister het hele interview met Jet via deze link.