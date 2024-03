Ruim 25 arrestaties bij verijdelde blokkade A10 Zuid

De demonstranten waren van plan om rond het middaguur voor de derde keer de A10 te blokkeren, maar kregen dat uiteindelijk niet voor elkaar. Vier auto's wisten kortstondig de weg te blokkeren, maar konden kort daarna door sleepauto's van de politie worden weggehaald.

De activisten die langs de A10 stonden te wachten om deze te betreden, liepen toen terug naar de aangewezen demonstratieplek voor de deur van het voormalig ING-hoofdkantoor. Via Telegram kregen de activisten vervolgens te horen om het er voor vandaag bij te laten.

Het lukte de driehoek (burgemeester, politie en justitie) de voorgaande twee keer niet om de blokkade te voorkomen, hoewel de burgemeester de A10 als demonstratieplek had verboden. Volgens de driehoek was het ook eigenlijk niet mogelijk om daadwerkelijk te voorkomen dat de demonstranten de snelweg konden betreden. Ook deze blokkade was door de driehoek verboden.

De eerste blokkade vond op 30 december plaats, de tweede blokkade was op 24 februari. Het duurde beide keren enkele uren voordat de politie een einde maakte aan de blokkade van de snelweg.