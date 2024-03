Stadsbestuur deelt zorgen over slimme deurbellen, maar regels komen er niet

Waar de politiek dus zorgen heeft, maakt de politie juist graag gebruik van de beelden van de deurbellen. Videobeelden kunnen helpen in het onderzoek naar inbraken of overvallen. "Er zijn zaken waarin we met behulp van camerabeelden van particulieren of bedrijven heel snel een reconstructie hebben kunnen maken van wat er is gebeurd", zo liet een politiewoordvoerder eerder weten.

De politie heeft daarvoor ook een systeem in het leven geroepen waar Amsterdammers hun camera's kunnen aanmelden. Ruim 900 camera's zijn van burgers, het is alleen niet duidelijk hoeveel daarvan slimme deurbellen zijn. Als er camera's worden aangemeld waarop voornamelijk de openbare weg wordt gefilmd, geeft de politie aan dat dat niet de bedoeling is. "Het is echter niet aan de politie om hierop te handhaven."

Wel is de politie van mening dat de camerabeelden essentieel zijn. "Privacy is een groot goed dat beschermd dient te worden, maar de focus van de politie ligt op het oplossen van misdrijven en daarbij zijn camerabeelden een onmisbaar element. Er zijn tal van zaken waarbij camerabeelden de sleutel zijn gebleken tot een oplossing."

Bekijk hieronder het verhaal dat AT5 maakte over het gebruik van slimme deurbellen in de stad: