Politie waarschuwt voor Ierse klusjesmannen die je komen oplichten

De politie in Amsterdam-Oost waarschuwt voor een oplichtersbende die de Irish Travellers genoemd wordt. Het gaat om mannen die zomaar voor je deur staan en aanbieden om klusjes in of om je woning te doen. Ze spreken dan een bedrag of, maar als de klus gedaan is wordt het heel onaangenaam. Het gaat om klussen als het schoonmaken van de oprit, schilderwerkzaamheden of het repareren van een dakgoot.