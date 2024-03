Zacht paasweekend, volgende week echte lentetemperaturen in aantocht

Goede Vrijdag verloopt volgens NH's weerman Jan Visser op een enkele bui na grotendeels droog boven onze provincie. Naast bewolking was er ook zon en het werd zo'n 14 graden. In de loop van de ochtend waren er veel opklaringen maar in de middag konden we pas echt goed van de zon genieten.

De wind waait uit het zuiden en is matig, aan de kust waait het vandaag krachtig met windkracht 6. Vanavond neemt de wind af. "Misschien dat er nog een enkele bui ontstaat", vertelt Visser. "Maar voor de rest is het toch echt prima weer."

Zonnig met buitjes

Zaterdag is er 's ochtends wat kans op regen en bewolking. De middag ziet er beter uit: dan wordt het droog en hier daar zonnig. Later op de dag kan er ook een bui ontstaan, mogelijk met wat onweer. De temperatuur wordt met 15 tot 16 graden lekker zacht, aan zee wordt het met 13 graden prima weer voor een strandwandeling.

De wind waait zwak tot matig eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwest en kan tegen de avond wat toenemen in kracht. "Een wat vlagerige wind", aldus Visser.

Eerste paasdag: rustig weer

Eerste paasdag wordt het volgens de weerman 'rustig weer'. De temperaturen liggen wel iets lager dan de dagen ervoor, maar het blijft rond de 15 graden. 's Ochtends kan er plaatselijk mist opsteken.

Als de mist oplost in de loop van de ochtend kunnen we van een zonnetje genieten. "Misschien dat er een enkele bui ontstaat", vertelt de weerman. "Maar het grootste deel van de dag blijft het droog en wordt het zo'n 14 graden.

Zachter weer in aantocht

Tweede paasdag is een stuk minder vriendelijk: dan gaat het flink regenen. Het wordt 12 tot 13 graden. Na Pasen ziet het weer er wisselvallig uit met af en toe wat zon.

Hoewel de temperaturen het begin van de week iets onder normaal liggen, ziet Visser een warmer uiteinde van de week met temperaturen die oplopen tot boven 15 graden.