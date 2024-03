Talkshow Gooise Hangijzers: hoe lossen we de woningcrisis in Hilversum op?

Wethouder Wonen, Karin Walters, is het met Van de Wetering eens, maar geeft ook aan dat er veel gebeurt in Hilversum. Of het genoeg is, is nog de vraag, want het aantal woningzoekenden stijgt jaarlijks. De noodzaak voor snel nieuwe woningen en betere doorstroming van huidige woningen in Hilversum is groot.

Presentator Ingmar Meijer heeft het idee dat partijen elkaar in een houtgreep hebben en spreekt over een woningcrisis. Dat ontdekt ook NG Gooi-verslaggeefster Sabine de Rooij als ze de straat op gaat om de meningen in Hilversum te peilen.

Aan tafel in STUDIO Mediaplein gaat Ingmar het gesprek aan met wethouder Karin Walters van Hilversum, projectontwikkelaar Raoul van de Wetering, Cunera Bossers-Smit van woningcorporatie Gooi en Omstreken (G&O) en Meije Gildemacher van de Hilversumse bewonersvereniging HOP 2040. Insteek: hoe krijgen we de Hilversumse woningmarkt weer in beweging?

NH en NH Gooi maken iedere maand vanuit de Hilversumse studio een talkshow met onderwerpen voor betrokken inwoners. De eerstvolgende uitzending is op 26 april.