Zwanenburgers doneren massaal voor nieuwe inboedel door brand getroffen dorpsgenoten

Twee weken geleden, in de vroege ochtend van zondag 17 maart, gaat het gruwelijk mis in de portiekflat aan de Plantsoenlaan. Door 'een ongeluk met een frituurpan' ontstaat er een hevige brand in de keuken, waardoor het appartement binnen mum van tijd blauw staat.

Nanette wordt wakker omdat ze moet hoesten. Door de hitte en rook weet ze direct dat er brand is en vlucht naar het balkon waar ze 112 belt. Ze denkt dat haar zoon Bryan niet thuis is, maar die ligt binnen in bed. Hulpdiensten halen hem uit het appartement, Nanette van het balkon en blussen de brand. Bryan wordt met verbrande longen naar het ziekenhuis gebracht.

(Tekst gaat verder onder de foto)